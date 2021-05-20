Купившим детские путевки до программы кешбэка возместят средства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто приобрел путевки для детей в лагеря до запуска программы детского туристического кешбэка. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о распространении туристического кешбэка на детские путевки для тех, кто уже приобрел их.

Официально программа детского туристического кешбэка стартует с 25 мая. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ею могут воспользоваться более 350 тысяч российских семей. Родителям вернут половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Программа продлится до 15 сентября. Для возврата средств нужно оплатить путевку банковской картой платежной системы «Мир». В течение пяти рабочих дней на счет автоматически зачислят часть потраченных средств. Список регионов, которые будут участвовать в программе, определит Ростуризм.

Мишустин ранее заявил, что правительство выделит на реализацию программы детского туристического кешбэка пять миллиардов рублей. Эту инициативу поддержали в Госдуме.