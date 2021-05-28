Купальный сезон в Севастополе начнется 7 июня

Купальный сезон в Севастополе стартует 7 июня. Дату утвердило правительство региона, сообщил «Новый Севастополь».

А завершится он 15 сентября.

«Утвердить период с 7 июня 2021 года — начало купального сезона. И окончание — 15 сентября 2021 года», — заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, все 30 официальных пляжей получат разрешительные документы на работу перед стартом сезона.

В 2020 году правительство Севастополя утвердило сроки купального сезона с 15 июня по 15 сентября на 34 пляжах. Тогда сезон стартовал позже из-за коронавирусных ограничений. А обычно купальный сезон начинается в Севастополе 1 июня.

Накануне температура воды в море в Феодосии, Алуште, Ялте и Евпатории не превышала +15 градусов. Врачи советуют открывать купальный сезон, когда вода прогреется до +22 градусов.

Ранее россиянам назвали города для недорогого отдыха в июне. Недельный тур за 17,2 тысячи рублей можно найти в однозвездочном отеле в Крыму. За три звезды придется доплатить 5,4 тысячи рублей.