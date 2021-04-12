Рестораторы и отельеры указали на разнообразие отдыха в России

Президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров обратил внимание на перераспределение туристических потоков внутри страны. Об этом сообщило ОТР.

Бухаров заметил, что в России есть много мест, куда можно отправиться на отдых. Кроме Сочи и Крымского полуострова имеются и другие локации.

«У нас есть Каспий еще теплый такой же. Можно в Дагестан поехать», — указал Бухаров.

Он допустил, что цены на отдых могут повыситься.

«Мы даже видим это на сегодняшний день по заказам такси и в ресторанах. А отели ждут начала сезона», — добавил эксперт.