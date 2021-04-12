12 апреля 2021, 22:49
Рестораторы и отельеры указали на разнообразие отдыха в России
Президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров обратил внимание на перераспределение туристических потоков внутри страны. Об этом сообщило ОТР.
Бухаров заметил, что в России есть много мест, куда можно отправиться на отдых. Кроме Сочи и Крымского полуострова имеются и другие локации.
«У нас есть Каспий еще теплый такой же. Можно в Дагестан поехать», — указал Бухаров.
Он допустил, что цены на отдых могут повыситься.
«Мы даже видим это на сегодняшний день по заказам такси и в ресторанах. А отели ждут начала сезона», — добавил эксперт.