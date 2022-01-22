Куба упростила правила въезда для организованных туристов из России

Правительство Кубы упростило въезд в страну для организованных туристов из России. Им больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на АТОР. Теперь тем, кто приехал через турагентства, необходимо только заполнить форму D’Viajeros. Причем это не обязательно делать заранее — заполнить анкету можно и по прибытии в аэропорт.

Для самостоятельных туристов правила оставили те же: они обязаны предъявлять сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

Ранее власти Кипра решили отказаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина для уже переболевших или вакцинированных туристов. Новые правила вступят в силу 1 марта.

Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством, а также «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Привитым путешественникам достаточно показать справку с «Госуслуг» или сертификат с QR-кодом.