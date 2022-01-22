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    22 января 2022, 17:22

    Куба упростила правила въезда для организованных туристов из России

    Дарья Морозова

    Правительство Кубы упростило въезд в страну для организованных туристов из России. Им больше не нужны сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты.

    Куба упростила правила въезда для организованных туристов из России

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на АТОР. Теперь тем, кто приехал через турагентства, необходимо только заполнить форму D’Viajeros. Причем это не обязательно делать заранее — заполнить анкету можно и по прибытии в аэропорт.

    Для самостоятельных туристов правила оставили те же: они обязаны предъявлять сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

    Ранее власти Кипра решили отказаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина для уже переболевших или вакцинированных туристов. Новые правила вступят в силу 1 марта.

    Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством, а также «Спутник V» и «Спутник Лайт».

    Привитым путешественникам достаточно показать справку с «Госуслуг» или сертификат с QR-кодом.