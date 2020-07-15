Куба открыла границы для россиян без справок COVID-19

Остров свободы открыл для россиян границы еще 1 июля и сохранил для них безвизовый режим. У туристов из России не будут требовать справку об отсутствии коронавируса, но после посадки на Кубе их ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТР), туристам придется оформить страховку, которая покроет лечение от новой коронавирусной инфекции. Как сообщили АТР в кубинском посольстве, ее стоимость составит 4-5 долларов в день.

На Кубе отдельные случаи инфицирования продолжают выявляться в Гаване и на курорте Варадеро, которые пока закрыты для посещений. Всего на острове было зафиксировано около 2400 случаев.

Сейчас российских туристов готовы принять курорты Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария, где никогда не было случаев заражения COVID-19. В отелях с соблюдением мер предосторожности будет работать «шведский стол», но не запланирована массовая анимация. Бассейны в соответствии с предписаниями эпидемиологов будут работать с 50-процентной заполняемостью, сами отели — с 60-процентной. Отдых на море и пляжах не ограничивается.

Экскурсии разрешены только в пределах курортов. Носить маску нужно при въезде и выезде из отеля, во время отдыха и на пляже — не обязательно.

Накануне власти Хорватии сообщили, что разрешают въезд в страну гражданам третьих государств, в том числе, россиянам. Действовать будут только ранее оформленные шенгенский визы, выдача новых пока не предусмотрена.