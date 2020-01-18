Крыму и Севастополю создадут отдельный сайт для бронирования отелей

«Это будет что-то похожее [на Booking]. Мы сейчас консолидируем усилия всех субъектов турбизнеса и государства для того, чтобы туристу было более удобно приезжать в Севастополь», — рассказала «Ридусу» директор ГАУ Севастополя «Центр развития туризма» Валерия Бровцына.

Она рассказала, что власти разработали сайт и его мобильную версию. С помощью сервиса можно будет ознакомиться с отелями, заведениями общепита, службами такси и перечнем событийных мероприятий, которые проводятся в городе. На сайте можно будет забронировать номер и оплатить другие услуги, связанные с туризмом.

Бровцына рассказала, что создание собственного туристического сервиса обошлось им достаточно недорого — в 700 тысяч рублей. Сайт уже готов, и после обкатки 1 марта его планируют запустить.

Сайт по бронированию билетов Booking не работает для Крыма и Севастополя из-за санкций. При этом, если выбрать целью поездки командировку, отели на сервисе забронировать можно.