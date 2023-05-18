Путешествия 18 мая 2023, 04:43 Крымские отели опустили цены на 30% «Известия»: отели Крыма подешевели на 30% РИА «Новости»

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Многие крымские отели снизили стоимость проживания на 30%, чтобы привлечь отдыхающих. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

«Причем на 20–30% снизили цены и востребованные объекты, в том числе „Мрия“. Кстати, она и в прошлом году до июня продавалась почти даром, я и сам чуть было не поехал», — отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

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Сейчас гостиницы полуострова выживают в больше степени за счет местных жителей, путешествующих по Крыму. Они останавливаются в отелях на выходных и в праздничные дни, уточнил глава регионального отделения РСТ в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. Чаще всего туристы выбирают объекты Большой Ялты. Из-за этого в других частях полуострова гостиницы открываются редко, так как люди не хотят нести убытки.

«В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить», — сообщил Зелинский.

Он добавил, что в этом году загрузка ожидается еще хуже, чем была в 2022-м.