17 марта 2020, 11:09
Крым стал самым популярным вариантом для лечебного отдыха в России
Специалисты проанализировали спрос на туристическом рынке в России. Им удалось обнаружить наиболее популярные регионы для для отдыха в санаториях весной. Об этом сообщил ТурСтат.
По информации ИА Nation News, в десятку самых популярных месть отдыха вошли Крымский полуостров, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан и Республика Алтай.
По оценкам экспертов, в этом году спрос на весенний отдых увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего санаторным туризмом заинтересованы в Пермском крае, Свердловской области, Республике Адыгее, Волгоградской области, Тюменской области, Кировской области, Саратовской области, Республике Хакасия, Республике Башкортостан и Алтайском крае.