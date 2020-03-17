Крым стал самым популярным вариантом для лечебного отдыха в России

По информации ИА Nation News, в десятку самых популярных месть отдыха вошли Крымский полуостров, Сочи, Кисловодск, Анапа, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Геленджик, Республика Башкортостан и Республика Алтай.

По оценкам экспертов, в этом году спрос на весенний отдых увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего санаторным туризмом заинтересованы в Пермском крае, Свердловской области, Республике Адыгее, Волгоградской области, Тюменской области, Кировской области, Саратовской области, Республике Хакасия, Республике Башкортостан и Алтайском крае.