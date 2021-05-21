Крым разработал масштабный план развития туризма для конкуренции с Турцией

Крым разработал масштабный план развития туризма, чтобы затмить турецкую Анталью. Об этом написало РИА ФАН.

Туристический парк на 600 гектаров создадут в Сакском районе. Кластер расположится между селами Штормовое и Витино. Предварительно, проект позволит создать 40-44 тысячи мест размещения туристов и более 30 тысяч рабочих мест. Такой туристический кластер составит реальную конкуренцию и затмит Анталью, заявили эксперты.

Одна из главных задач туризма на полуострове — легализация деятельности малых средств размещения. Так считает глава республики Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день обследованы все курортные регионы республики, что позволило выявить около девяти тысяч подобных объектов», — заявил он.

В налоговую службу переданы данные о собственниках, а также о лицах, заключивших договор на электроснабжение в индивидуальных жилых домах.

Совет министров Крыма предложил ввести в законодательство понятие «гостевой дом». Ростуризм внес законопроект на рассмотрение в Правительство России.

Крым стал единственным российским регионом, увеличившим доход от туризма в 2020 году. Налоговые поступления в местный бюджет перевалили за 3,8 миллиарда рублей. Это на 2,5% больше, чем в 2019-м.