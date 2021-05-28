Крым подготовил новые туристические кластеры

В Крыму открываются новые туристические кластеры в преддверии курортного сезона. Детали раскрыл глава полуострова Сергей Аксенов, сообщила «Экономика сегодня».

В планах идет создание туристического парка в Сакском районе и развитие туристической территории «Набережная „Золотые пески России“» в районе Евпатории. Благодаря этим проектам значительно расширится туристический потенциал Крыма, отметил Аксенов. Кластеры смогут принимать около двух миллионов отдыхающих в год.

Кроме того, открылись экскурсионно-выставочный комплекс «Долина святого Саввы» и Центр энотуризма и виноделия «Винный парк Mriya».

В 2021 году Крым предложит туристам обновленные отели и территории, возможности для оздоровления и новые туристические продукты, например, среди воздухоплавательного и парусного спорта. По словам главы полуострова, курортно-оздоровительные возможности региона практически неисчерпаемы.

«Мы надеемся, что курортный сезон этого года станет еще более успешным, чем рекордный сезон 2019 года. Курортная инфраструктура республики готова к нагрузкам. Уверен, что Крым обеспечит гостям достойный уровень отдыха, и это будет не в ущерб крымчанам», — сказал Аксенов.

Он добавил, что Крым — не только пляжный туризм, но и огромные возможности круглогодичного оздоровления, а также событийный, винный, гастрономический, сельский, исторический, культурно-познавательный туризм. На полуострове находится более 4,5 тысячи уникальных памятников истории и культуры.