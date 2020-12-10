Крым отказался от курортного сбора в 2021 году

Эксперимент планировали запустить в мае 2019 года, но потом начало отложили на 2021-й. Теперь же мораторий на введение курортного сбора в Крыму перенесли на 1 мая 2022 года.

«Не планируется. Мораторий будет продлен. Наша позиция была в том, что достаточно серьезная нагрузка на этот сектор экономики, и нам нужны стимулы, а не дополнительные какие-то моменты», — отметил Волченко.

А Севастополь пока не намерен присоединяться к эксперименту по его введению.

«В настоящее время таких решений не принято — о введении курортного сбора», — пояснила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Нововведение подразумевает сбор с туристов средств за пользование курортной инфраструктурой, отметило ИА Nation News. Эксперимент по курортному сбору стартовал 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Он продлится до конца 2022-го.

В Крыму планировалось, что к эксперименту присоединятся четыре муниципалитета — Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сумма сбора — 10 рублей в сутки.