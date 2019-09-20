Крым обошел Турцию по популярности у россиян

Рейтинг составили аналитики портала «ТурСтат». По их данным, на отдых в Краснодарский край этим летом ездили 10,5 миллиона человек, а на курортах Крыма побывали пять миллионов россиян. В свою очередь, Турцию в этом году посетили 3,5 миллиона туристов.

Наиболее популярными городами для отдыха в Краснодарском крае стали: Анапа, Сочи, Геленджик и Ейск, а в Крыму — Алушта, Ялта, Алупка, Феодосия и Евпатория.