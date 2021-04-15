Крым обойдется без усиленных противоковидных мер накануне отпусков

Усиление санитарно-эпидемических мер в Крыму накануне отпусков в целом не планируется. Об этом сообщил губернатор полуострова Сергей Аксенов.

Предприятия санитарно-курортной сферы продолжат работу.

«По разным прогнозам может и третья волна быть, и так далее, но самые жесткие требования по работе отельеров были в прошлом году, жестче не будет, закрывать сферу мы не будем. Больших ограничений, скорее всего, не будет», — привел его слова ТАСС.

Глава региона пообещал контролировать соблюдение всех необходимых мер в местах скопления людей: отелях, санаториях и ресторанах.

Аксенов поблагодарил жителей и гостей Крыма за ответственное отношение к требованиям носить маски и держать социальную дистанцию, написало ИА НСН. По словам губернатора, в 2021 году в Крым приедет много туристов. По этой причине власти готовят к сезону инфраструктуру. Представители туристического бизнеса и власти полуострова уже научились работать в условиях пандемии, заявил Аксенов. Поэтому они готовы принять большое число отдыхающих, причем с соблюдением безопасности.