Крупный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге

Огонь вспыхнул в цехе холодной прокатки на заводе «ВИЗ-сталь» в Екатеринбурге. Загорелось гидравлическое масло. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения: более 20 единиц пожарно-спасательной техники, более 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены», — говорится в сообщении ведомства.

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В МЧС добавили, что тушение пожара осложняется высокой температурой и сильным задымлением

Огонь полыхает на площади три тысячи квадратных метров.Все рабочие из цеха были своевременно эвакуированы. Данных о пострадавших в МЧС не поступало.

Точная причина возгорания пока не называется.