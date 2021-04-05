Круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменили до конца лета

Генеральный директор компании Moby St.Peter Line, оператор парома «Принцесса Анастасия» Сергей Котенев сообщил, что круизы на судне отменяется до августа нынешнего года, написало ИА «Невские новости».

По его словам, пассажирская навигация, вероятно, в нынешнем году будет только речная.

«Международное сообщение закрыто, порты все закрыты. Европа вся на локдауне, поэтому о возобновлении международного паромного сообщения говорить пока преждевременно. Мы отменили свои круизы и расписание до 31 июля 2021 года. Пока ситуация такая», — отметил Котенев.

Он подчеркнул, что для организации паромного сообщения необходимо время. Когда откроются границы, нужно будет наполнить судна пассажирами и открыть продажи. Сейчас у оператора есть план возможного открытия сообщения с Калининградом, однако там еще не готова инфраструктура и нет места для парома.