Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году | 360°

Путешествия 06 октября 2022, 19:54 Поделиться Telegram

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Viber Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году Глава Ростуризма Догузова: круизное судоходство в Каспийском море начнется в 2023 году

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Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова на Каспийском экономическом форуме.

Догузова подчеркнула, что в последние годы туризм становится важной социально-экономической отраслью «для всех стран региона». Руководитель Ростуризма назвала круизы по Каспийскому морю «самым недоработанным пока направлением».

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«Здесь ключевой вызов — это сам круизный флот. Вы знаете, что на астраханских верфях строится круизный лайнер „Петр Великий“. Мы рассчитываем, что до конца года он будет полностью готов и, начиная с 2023 года, у нас впервые в истории Каспийского моря начнется круизное судоходство», — процитировал Зарину Догузову «Интерфакс».

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Она указала на то, что видит большой потенциал в развитии морского пляжного отдыха на берегу Каспийского моря. Догузова напомнила, что это море гораздо теплее Черного, мелкое и подходит для отдыха с детьми.

Второй Каспийский экономический форум проходит в Москве 5 и 6 октября. Цель мероприятия — развитие торгово-экономических связей прикаспийских государств. «Каспийская пятерка» — Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркменистан — решила учредить форум в 2018 году.

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