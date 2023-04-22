Эксклюзив 22 апреля 2023, 12:00 Кругосветка без виз и перелетов. Как посмотреть весь мир, побывав в Калужской области

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Весна — время изучать необычные туристические локации. В Калужской области расположен самый большой этнографический парк-музей России — «Этномир». Здесь можно познакомиться с архитектурой, национальной кухней, ремеслами, традициями и бытом практически всех стран мира. За один день обойти всю территорию невозможно, но в нескольких странах «побывать» точно получится — причем без всяких виз и перелетов.

Корреспондент «360» Полина Петухова посетила Китай и Индию, а еще заглянула домой, в русское подворье. Поднялась на смотровую площадку и полюбовалась роскошными видами.

Фишка «Этномира» — интерактивность. Пока в мастерских стучат молотки, в сувенирных лавках сияют украшения. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах и примерить национальные костюмы. Развлекательная программа меняется каждый день — скучать посетителям не придется.

За билет в «Этномир» можно получить приятный бонус — Приветы на счет, то есть баллы за выполнение заданий от платежной системы «Мир». Обменять их можно на бесплатную экскурсию, мастер-класс в кулинарной школе или скидку на проживание в отеле. А еще — прокатиться на лошади.

И вот кто еще точно не оставит вас равнодушными. В специально отведенном месте на территории «Этномира» живут хаски. Полина не упустила возможности пообщаться с этими красивыми и умными собаками.

Следующей остановкой стала Калуга. Город называют колыбелью космонавтики: здесь жил и работал Константин Циолковский, а Юрий Гагарин заложил первый камень в главный музей.

Сюда стоит заглянуть и поклонникам по-настоящему изысканного отдыха. Просторные залы, позолоченные рамы, собрания искусства — все это Калужский музей изобразительных искусств. Когда-то здесь жил врач-терапевт и страстный коллекционер Никанор Васильев — он превратил свой дом в настоящий музей и при жизни завещал городу. В основу современной коллекции легли собранные им экспонаты. В постоянной экспозиции — около 250 памятников искусства: картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства. Любителям современных технологий тоже есть на что посмотреть — некоторые картины «оживила» VR-технология.

Ну, а любителям дикой природы точно понравится побывать в калужском парке «Воробьи» — самом большом парке птиц в России. Чтобы пернатым было комфортно, владельцы постарались создать максимально подходящие условия: река, рощи, поляны, даже горы.

Калужская область эстетична и экзотична, а ехать недалеко — из столицы туда можно добраться всего за четыре часа.