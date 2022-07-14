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    14 июля 2022, 13:03

    Красную площадь внезапно закрыли

    Красную площадь в Москве закрыли до вечера

    Екатерина Виславская

    С 13:00 14 июля Красная площадь в центре Москвы закрыта для прогулок. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея.

    «Сегодня, 14 июля, Красная площадь будет закрыта с 13:00», — предупредили в музее.

    Попасть в музей можно через вход № 3 у памятника Жукову, в Покровский собор — со стороны Васильевского спуска.

    На вопрос о причине закрытия подписчикам не ответили. Уточнили только, что это не связано с работой самого ГИМ и Красная площадь откроется по окончании мероприятий. Агентство городских новостей «Москва» выяснило у ФСО РФ, что это произойдет в 18:00.