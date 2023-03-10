Путешествия 10 марта 2023, 10:51 Краснодарский край стал лидером по числу туристических поездок в 2022 году

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В 2022 году россияне приобрели и совершили более 20 миллионов турпоездок в Краснодарский край. Об этом написал RT со ссылкой на данные Росстата.

В Московскую и Ленинградскую области было совершено не менее 15 миллионов поездок, в Москву 14,2 миллиона, в Санкт-Петербург — 8,1 миллиона.

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Реже всего в 2022 году туристы посещали Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Еврейскую автономную область, Магаданскую область и Республику Тыва.

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Более 80% россиян во время допроса сообщили, что свой весенний отпуск планируют проводить внутри страны.