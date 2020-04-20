Космическим туристам выпадет шанс впервые отпраздновать Новый год на орбите

Запуск корабля «Союз МС-20» запланирован на декабрь 2021 года. Вернуться на Землю он должен в январе 2022-го. На Международную космическую станцию отправятся два космических путешественника и российский космонавт.

Контракт на полет двух космических туристов на МКС был подписан между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures в феврале 2019 года. Российская корпорация приступила к созданию корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2.1а».

По данным за март 2020 года, Space Adventures еще не предоставила туристов, которые отправятся в космос.

На МКС уже побывали семь туристов, которых доставили на станцию на «Союзах» по контрактам с Space Adventures. Все они побывали в космосе с 2001 по 2009 годы. Американец Чарльз летал дважды.

В подмосковном Королеве открыли образовательную площадку для школьников, где дети занимаются наукой и готовятся покорять космос. В том числе они заняты разработкой новинок для новых двухступенчатых ракет.