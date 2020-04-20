    20 апреля 2020, 06:20

    Космическим туристам выпадет шанс впервые отпраздновать Новый год на орбите

    Александра Ломейко

    Российский корабль «Союз» в конце 2021 года повезет на МКС двух космических туристов. Новый год они смогут впервые встретить на орбите, сообщило РИА «Новости».
    Космическим туристам выпадет шанс впервые отпраздновать Новый год на орбите

    Запуск корабля «Союз МС-20» запланирован на декабрь 2021 года. Вернуться на Землю он должен в январе 2022-го. На Международную космическую станцию отправятся два космических путешественника и российский космонавт.

    Контракт на полет двух космических туристов на МКС был подписан между Роскосмосом и американской компанией Space Adventures в феврале 2019 года. Российская корпорация приступила к созданию корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2.1а».

    По данным за март 2020 года, Space Adventures еще не предоставила туристов, которые отправятся в космос.

    На МКС уже побывали семь туристов, которых доставили на станцию на «Союзах» по контрактам с Space Adventures. Все они побывали в космосе с 2001 по 2009 годы. Американец Чарльз летал дважды.

    В подмосковном Королеве открыли образовательную площадку для школьников, где дети занимаются наукой и готовятся покорять космос. В том числе они заняты разработкой новинок для новых двухступенчатых ракет.