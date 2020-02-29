«Коронавирус никогда не приживется в Чечне»: эпидемию посоветовали переждать на Кавказе

Чеченский министр призвал россиян поехать на Кавказ и проводить свои отпуска там, пока в мире бушует коронавирус. По его словам, в Чечне никогда не приживется ни один вирус.

«Коронавирус никогда не приживется на Северном Кавказе и в Чечне. Это зараза, которая от летучей мыши передается людям, она здесь никогда не приживется. Здесь не приживается ни один вирус. Если здесь чихает человек, то здесь говорят, что он чихает на счастье», — сказал министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Умаров рассказал обо всех деликатесах, которыми с радостью поделится Чечня с путешественниками, и о теплом приеме. По его словам, после чеченской черемши от всех туристов будет такой запах, что коронавирус сбежит «с ракетной скоростью».

Умаров сказал, что все, кто приезжают в Чечню, обязательно возвращаются обратно. Министр отметил, что многие не делятся своим опытом отдыха в Чечне специально, чтобы там было поменьше народу.

В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова провела брифинг о коронавирусе. Она посоветовала россиянам, чтобы избежать заражения, не покидать территорию страны.

По последним данным, в мире коронавирусом заболело не менее 84,5 тысячи человек, умерли 2923. Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения китайского вируса до «очень опасного».