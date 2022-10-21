Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для вернувшихся из-за рубежа россиян | 360°

Путешествия 21 октября 2022, 01:49 Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для вернувшихся из-за рубежа россиян Глава Роспотребнадзора Попова отменила сдачу ПЦР-теста для вернувшихся из-за рубежа РИА "Новости"

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, которое отменяет обязательную сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых россиян, вернувшихся из-за рубежа. Об этом говорится на портале правовой информации.

«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу», — отмечается в документе.

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад к концу октября. При этом вирусолог не исключил вторую волну.

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Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал граждан сделать повторную прививку от коронавируса. Его поддержал президент России Владимир Путин. Высокие темпы вакцинации помогут сократить заболеваемость, считают власти.