Конюхов намерен пересечь Тихий и Атлантический океаны на «солнечном» катамаране

«В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями», — рассказал сын путешественника и менеджер проекта Оскар Конюхов.

«Царьград» уточнил, что экспедиция будет разделена на два этапа. С февраля по март 2021 Конюхов собирается пройти по маршруту Канарские острова — остров Антигуа. Его протяженность составит около трех тысяч морских миль. Второй этап предполагает пересечение Тихого океана в декабре 2022 года по маршруту Чили — Австралия. Путешественнику придется преодолеть девять тысяч морских миль.