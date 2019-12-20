20 декабря 2019, 13:11
Конюхов намерен пересечь Тихий и Атлантический океаны на «солнечном» катамаране
Российский путешественник Федор Конюхов намерен в одиночку пересечь Тихий и Атлантический океаны на катамаране, который работает исключительно на солнечной энергии. Экспедиция запланирована на 2021–2022 годы, передает ТАСС.
«В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 метров, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями», — рассказал сын путешественника и менеджер проекта Оскар Конюхов.
«Царьград» уточнил, что экспедиция будет разделена на два этапа. С февраля по март 2021 Конюхов собирается пройти по маршруту Канарские острова — остров Антигуа. Его протяженность составит около трех тысяч морских миль. Второй этап предполагает пересечение Тихого океана в декабре 2022 года по маршруту Чили — Австралия. Путешественнику придется преодолеть девять тысяч морских миль.