Компания S7 раскрыла, когда возобновит рейсы на курорты Египта

Российский авиаперевозчик S7 начнет полеты на курорты Египта в октябре. Продажи на рейсы уже открыты.

Прямые регулярные рейсы из Москвы в Хургаду будут выполняться раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх — дважды в неделю, сообщили в пресс-службе компании.

Самолет из Москвы в Хургаду будет летать с 5 октября раз в неделю, по вторникам. С 6 ноября расписание изменится и рейс будет выполняться по субботам.

Перелеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх начнутся с 9 октября. Их будут совершать два раза в неделю — по средам и субботам. С 31 октября самолеты будут летать также дважды в неделю, но по четвергам и воскресеньям.

S7 и еще пять российских компаний получили разрешение на полеты в Египет 17 августа. Такое решение приняла комиссия при Минтрансе РФ.

Воздушное сообщение с египетскими курортными городами было восстановлено после шестилетнего перерыва с 9 августа.