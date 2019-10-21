Комфортные перелеты и жизнь в отеле. Топ-10 советов

Доктор, которому часто приходится летать из-за травмированных туристов, рассказал, почему спать в отеле голым не стоит и почему жвачка, — плохой способ избавиться от закладывания ушей. Эти и другие советы — в материале «360».

Бен Макфарлейн возит британских туристов на родину из-за границы, где они неудачно отдохнули и травмировались. Этому делу он даже посвятил книгу. Daily Mail опубликовал топ-10 советов о том, как летать и жить в отелях с комфортом.

1. Никому не нравится, когда живот пучит, особенно в самолете. Чтобы этого избежать, просто откажитесь от газировки и шампанского (вдруг вам повезло и на борту есть такая услуга).

2. Не жуйте жвачку при посадке и взлете, думая, что это поможет от закладывания ушей. Из-за жвачки человек больше глотает воздуха (прямо как с газировкой). А еще здесь есть риск подавиться, если начнется турбулентность или будут воздушные ямы. Лучше двигать нижней челюстью и побольше зевать.

3. Захотели еще чая или джин с тоником? Не просите об этом, пока не пройдет час после того, как убрали все подносы с едой. Это волшебное время, когда бортпроводники могут поесть. Они ответят на вызов и обслужат, но их улыбки будут неискренними, а где побывал кусочек лимона, вы так и не узнаете.

4. Когда вы наконец заселились в отель, отключите телефон или выключите звук. Так делают бортпроводники. Ведь никто не хочет услышать звонок в три часа ночи.

5. Убедитесь, что ваш будильник показывает правильное время. Выяснить накануне вылета, что сейчас 09:00, а не 07:00, дорогого стоит.

6. Проверьте, чтобы ни у кого в комнате не стоял будильник на рассвете. Внезапный звонок может испортить отдых.

7. Никогда не спите голым. Что может быть хуже пробуждения глубокой ночью пожарной сигнализацией и бега по лестнице на парковку? Делать это голым. Поэтому вы начнете судорожно искать одежду и паниковать. Лучший совет? Спите в шортах и футболке, сон будет крепче.

8. Пускай карманники отработают свои деньги. Свяжите черным шнурком два замка на молнии у рюкзака. Вора это не остановит, но даст вам время понять, что он там делает. А еще из рюкзака не вывалятся вещи, если вы его уроните в переполненном аэропорту или на улице.

9. Бумажник с номером вашей комнаты в отеле и карточкой от него? Лучше так не делать, ведь карманник, которому достанется ваше добро, будет знать три вещи — где вы остановились, номер вашей комнаты и чего у вас нет. Так что не надейтесь, что вас не обворуют.

10. Никогда не стесняйтесь пристегиваться в машине, такси или автобусе. Стоит запомнить один медицинский факт. Люди, которые выжили в авариях, были пристегнуты. Так что пристегнитесь. Не бойтесь умереть от смущения.