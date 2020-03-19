Комендантский час и угроза остаться на улице. Застрявшая на Филиппинах россиянка рассказала о ситуации в стране

Российские туристы оказались в безвыходной ситуации на Филиппинах. Повезло пока только тем, кто смог добраться до аэропорта Манилы, там еще есть шанс улететь домой. Но некоторым приходится оставаться в отелях, несмотря на требование властей страны о том, что все туристы должны улететь домой в течение 72 часов.

Как рассказала «360» одна из туристок, требование властей, чтобы все иностранцы срочно покинули страну, вызвало хаос и панику. Сама она улететь не смогла, так как обещанный ей рейс отменили.

«С нами выходило на связь посольство. Но никакой информации о том, когда мы вылетим отсюда в Россию, нет», — пояснила она.

По словам девушки, на всем острове действует комендантский час. В 20:00 закрываются все учреждения, так что даже негде купить еды. Улететь самостоятельно невозможно, так как билеты стоят от 50 до 300 тысяч рублей.

«Не все могут позволить себе покупать несколько билетов, потому что деньги возвращаются в течение одного-двух месяцев. Может, и дольше», — отметила она.

Еще сильнее туристов напугал указ президента Филиппин о том, что с 18 марта отели не могут селить у себя гостей.

«Мы пока не знаем, как мы останемся на следующие дни, потому что рейс в Россию обещают не раньше воскресенья. Но нам где-то надо будет жить. Нас пока не выгоняют, но возможно все», — поделилась девушка.

Часть российских туристов оказалась заблокирована в аэропорту острова Сибу. Так как на острове постепенно вводится карантин, то магазины в воздушной гавани закрываются. Многие прилетели на отдых с детьми, а в таких условиях нельзя купить даже воды.

В посольстве России пояснили, что остров попал в транспортную изоляцию из-за пандемии коронавируса. Страны закрыли границы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пояснила, что Филиппины попали в список самых проблемных стран по эвакуации оттуда российских туристов. Другими странами, с которыми возникли проблемы по возвращению соотечественников домой, стали Черногория и Молдавия.