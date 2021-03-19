Количество заявок на загранпаспорта и визы выросло в Санкт-Петербурге

Количество желающих оформить визу и загранпаспорт меньше, чем в прошлые годы, но больше по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на Единый центр документов Северной столицы.

«В Едином визовом центре, расположенном на территории ЕЦД, отмечается повышение спроса на подготовку документов для оформления виз», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что Шенгенскую визу можно оформить пока только в две страны: в Эстонию и Грецию. При этом въезд в первую возможен только в исключительных случаях.