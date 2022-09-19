Количество туристов в Нижегородской области превысило 4,5 млн за последние полгода | 360°

Путешествия 19 сентября 2022, 19:43 Поделиться Telegram

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Viber Количество туристов в Нижегородской области превысило 4,5 млн за последние полгода

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Нижегородскую область за последние семь месяцев посетили 4,6 миллиона туристов и экскурсантов. Такой информацией поделился заместитель губернатора региона Егор Поляков. Об этом сообщила Pravda-NN.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

По словам специалиста, туристический поток стал выше на 16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом многие путешественники приезжают не только в Нижний Новгород, но и в Городец, Арзамас, Дивеево и Выксу.

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«Облик региона каждый год меняется, проводится благоустройство туристических центров, открываются новые туристические маршруты. А благодаря масштабным событиям наша область становится все более узнаваемой», — заявил губернатор.

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