Количество туристов в Кабардино-Балкарии выросло на 25% с начала года

300 тысяч туристов побывали Кабардино-Балкарии с начала 2022 года. Это на 25% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщила НСН со ссылкой на губернатора региона Казбека Кокова.

Он отметил, что Кабардино-Балкария участвует в различных программах по развитию внутреннего туризма. Сейчас одной из важных задач является создание сети модульных отелей при участии Ростуризма.

«Актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере», — рассказал Коков и отметил, что на это выделили более 250 миллионов рублей.