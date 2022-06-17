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    17 июня 2022, 14:54

    Количество туристов в Кабардино-Балкарии выросло на 25% с начала года

    Дарья Морозова

    300 тысяч туристов побывали Кабардино-Балкарии с начала 2022 года. Это на 25% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщила НСН со ссылкой на губернатора региона Казбека Кокова.

    Он отметил, что Кабардино-Балкария участвует в различных программах по развитию внутреннего туризма. Сейчас одной из важных задач является создание сети модульных отелей при участии Ростуризма.

    «Актуальными остаются вопросы улучшения инфраструктуры курортов, увеличения гостиничного номерного фонда, а также поддержка других инициатив в данной сфере», — рассказал Коков и отметил, что на это выделили более 250 миллионов рублей.