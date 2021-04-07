Количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов удвоилось

Уход от коронавирусных ограничений и восстановление мирового туризма повлияли на значительный прирост мошеннических схем. Вместе с началом туристического сезона практически удвоилось количество поддельных сайтов по продаже билетов, рассказал «МИР 24».

Было также найдено более 700 поддельных ресурсов, которые завлекали людей более низкими ценами, чем в среднем по рынку. Когда туристические направления понемногу начали приоткрываться, то люди начинали искать в сети выгодные путевки и горящие туры. Таким образом корреспонденту «МИР 24» попались на глаза ненастоящие станицы.

«Там было представлено множество билетов, в том числе по выгодным ценам. Мы быстро нашли билеты на нужные нам даты, выбрали их и поспешили оплатить», — рассказал журналист.

Однако никаких билетов на почту не пришло, как и не удалось вернуть деньги.