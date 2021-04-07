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    07 апреля 2021, 01:33

    Количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов удвоилось

    Гора Орлов

    Уход от коронавирусных ограничений и восстановление мирового туризма повлияли на значительный прирост мошеннических схем. Вместе с началом туристического сезона практически удвоилось количество поддельных сайтов по продаже билетов, рассказал «МИР 24».

    Количество поддельных сайтов по продаже авиабилетов удвоилось

    Было также найдено более 700 поддельных ресурсов, которые завлекали людей более низкими ценами, чем в среднем по рынку. Когда туристические направления понемногу начали приоткрываться, то люди начинали искать в сети выгодные путевки и горящие туры. Таким образом корреспонденту «МИР 24» попались на глаза ненастоящие станицы.

    «Там было представлено множество билетов, в том числе по выгодным ценам. Мы быстро нашли билеты на нужные нам даты, выбрали их и поспешили оплатить», — рассказал журналист.

    Однако никаких билетов на почту не пришло, как и не удалось вернуть деньги.