Количество иностранных туристов снизилось в Петербурге на 90% за пандемию

С начала пандемии коронавируса Санкт-Петербург потерял около 90% иностранных туристов. Сейчас в Северной столице есть незначительное количество индонезийцев, итальянцев и немцев. Об этом «Невским новостям» рассказал глава комиссии отельеров общественной организации «Опора России», эксперт-практик гостиничного бизнеса Эдуард Демидов.

«От того потока, который раньше был, цифры, конечно далекие, но 10–15% от того, что было у нас уже есть. Восстанавливается студенчество, к нам вчера 26 человек из Малайзии и Индонезии приехали, студенты из Северной Африки едут и учиться, и отдыхать. Деловые поездки тоже есть. Немцы часто приезжают по делам. А итальянцы просто путешествуют, итальянцы в Петербурге сейчас тоже есть. Хотелось бы больше. Обычно иностранцы — это треть потока, а сейчас, вероятно, наберется 2–3% от всего туристического потока», — сообщил он.

По внутреннему туризму Санкт-Петербург сейчас уступает лишь югу России. В основном россияне для путешествий по стране выбирают Краснодарский край и Северный Кавказ. Большое преимущество в этих регионах играет программа кешбэка.

По словам эксперта в сфере туризма, профессора кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марины Морозовой, коронавирусные ограничения будут вводиться в Петербурге только после Нового года, поэтому сейчас можно свободно можно посещать и рестораны, и общественные места.