Китайский блогер назвал пять самых колоритных городов России

Китайский пользователь выделил пять российских городов, сохранивших национальный колорит. Свое мнение он опубликовал на портале WeChat, сообщило РИА «Новости».

На пятом месте он расположил столицу Якутии Якутск. Жители одного из самых холодных городов Земли, по мнению пользователя, живет размеренной жизнью со своими уникальными особенностями.

Четвертым по колоритности китаец выделил столицу Чечни Грозный. Это современный мегаполис, где высотные здания соседствуют с просторными улицами и великолепными мечетями.

«Чеченская Республика, когда-то раздираемая войной, теперь — безопасный и стремительно развивающийся регион», — отметил блогер.

Третье место пользователь WeChat отдал столице Калмыкии Элисте. Он отметил, что город является центром буддизма в России, а также известен как «город шахмат». В Элисте находится один из крупнейших в Европе буддийских храмов — храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Второе место в рейтинге китайского блогера занял Дербент. По его словам, этот дагестанский город в России является самым этнически разнообразным городом России.

«Дербент — один из старейших городов России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. Истоки самых известных исторических мест в городе — крепости Дербент и Джума-мечети, восходят к середине VIII века», — написал он.

Первое место, по мнению китайского пользователя, заняла столица Тувы Кызыл. Он отметил. что город расположен на юге Сибири и известен как родина горлового пения хоомея.