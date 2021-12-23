Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила рейтинг China Friendly, в котором указала наиболее популярные российские города у китайских туристов. Впервые он был представлен на восьмом Российско-китайском туристическом форуме, написало РИА ФАН.

Самым популярным местом среди китайских туристов стал Санкт-Петербург. Далее по популярности следуют Москва и Приморский край, сообщил RT.

Всего аналитики рассматривали в исследовании 19 российских регионов. Они оценивали привлекательность тех или иных объектов туризма среди китайских туристов, интерес к конкретному региону России в китайском интернете, а также популярность региона среди китайских туристических групп.