Китайские туристы решили спрятаться от полиции и врачей

Группа китайских туристов из Сянгана находилась на экскурсии в Москве. Недалеко от станции метро «Новослободская» они заметили сотрудников полиции и медицинской службы и скрылись в экскурсионном автобусе.

Несмотря на усилия китайцев, спрятаться им не удалось. Туристов нашли, и измерили их температуру. После необходимых процедур путешественников отправили на двухнедельный карантин.

Сотрудник посольства КНР в России подчеркнул, что дипломатическое представительство незамедлительно связалось с МИД РФ и правительством Москвы.