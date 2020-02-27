27 февраля 2020, 13:45
Китайские туристы решили спрятаться от полиции и врачей
Туристы из КНР прибыли в столицу России 19 февраля, а на следующий день попали на карантин в отеле. Однако сдаваться они не хотели и решили сбежать от медиков и полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «Жэньминь жибао».
Группа китайских туристов из Сянгана находилась на экскурсии в Москве. Недалеко от станции метро «Новослободская» они заметили сотрудников полиции и медицинской службы и скрылись в экскурсионном автобусе.
Несмотря на усилия китайцев, спрятаться им не удалось. Туристов нашли, и измерили их температуру. После необходимых процедур путешественников отправили на двухнедельный карантин.
Сотрудник посольства КНР в России подчеркнул, что дипломатическое представительство незамедлительно связалось с МИД РФ и правительством Москвы.