    27 февраля 2020, 13:45

    Китайские туристы решили спрятаться от полиции и врачей

    Ольга Ситникова

    Туристы из КНР прибыли в столицу России 19 февраля, а на следующий день попали на карантин в отеле. Однако сдаваться они не хотели и решили сбежать от медиков и полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «Жэньминь жибао».

    Группа китайских туристов из Сянгана находилась на экскурсии в Москве. Недалеко от станции метро «Новослободская» они заметили сотрудников полиции и медицинской службы и скрылись в экскурсионном автобусе.

    Несмотря на усилия китайцев, спрятаться им не удалось. Туристов нашли, и измерили их температуру. После необходимых процедур путешественников отправили на двухнедельный карантин.

    Сотрудник посольства КНР в России подчеркнул, что дипломатическое представительство незамедлительно связалось с МИД РФ и правительством Москвы.