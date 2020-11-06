Китай закрыл въезд для россиян с видом на жительство

«Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию», — сказано в сообщении.

Ограничения не коснутся дипломатов, тех, у кого открыты служебные визы, «визы вежливости» (для гостей китайского государства), и визы категории С (выдаются членам экипажей самолетов, водителям и машинистам).

Те, кому нужно срочно поехать в Китай, могут подать заявления на получения визы в российских диппредставительствах КНР.

Одновременно Китай запретил въезд гражданам Великобритании, Индии, Бельгии и Филиппин, у которых есть действующие визы и вид на жительство.

В России вторые сутки подряд регистрируется более 19 тысяч заразившихся коронавирусом. За все время от COVID-19 в стране умерли 29,5 тысячи пациентов. Число больных в настоящее время составляет 404 тысячи человек.

В Китае за сутки выявили 28 случаев коронавируса. С начала эпидемии там умерли 4634 человека.