Путешествия 14 марта 2023, 05:38 Китай возобновит выдачу всех типов виз для иностранцев МИД Китая сообщил о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранцев с 15 марта Pxhere

Читать 360tv в

Китай возобновляет с 15 марта выдачу всех типов виз для иностранцев, сообщил консульский департамент МИД КНР в соцсети WeChat. Выдачу приостановили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

С 00:00 15 марта по пекинскому времени в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, которые были выданы до 28 марта 2020 года. Рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранцев возобновят учреждения, которые находятся за границей и занимаются этими вопросами.

Реклама

Также возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз учреждения, которые занимаются выдачей виз в приграничных районах. Кроме того, возобновится политика безвизового въезда на остров Хайнань и в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев. Помимо этого возобновится безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в Гуйлинь.

Реклама

Китай в феврале заявлял о готовности возобновить торговые и политические отношения с ЕС и вернуть их на допандемийный уровень после снятия всех санитарных ограничений.

Китайские власти объявили о снятие введенных ковид-ограничений в начале 2023 года. Правительство прекратило публиковать данные о числе зараженных, чем вызвало серьезное недовольство ВОЗ. Организация обвинила их в сокрытии информации.