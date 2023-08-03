Путешествия 03 августа 2023, 02:31 Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у российских туристов Турэксперт Барзыкин: Китай войдет в топ-3 зарубежных направлений у российских туристов

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Китай сможет войти в топ-3 самых востребованных зарубежных направлений у российских путешественников. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с URA.RU.

По словам эксперта, это связано с запуском групповых туристических безвизовых поездок из России. Цифры могут достигнуть миллиона туристов в 2023 году.

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Кроме регулярных рейсов в Китай, должно появляться больше чартерных программ, добавил Барзыкин.