Эксклюзив 10 января 2023, 14:04 «Китай пока закрыт». Туристам напомнили, куда можно отправиться отдыхать Глава Space Travel Мурадян: самым популярным для туристов в Азии остается Таиланд freepik

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Самым популярным азиатским направлением у российских туристов остается Таиланд, рассказал «360» гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, власти этой страны решили не усложнять въезд и не вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса.

Специалист напомнил, что власти Таиланда рассматривали введение ковидных ограничений на въезд туристов, но решили этого не делать. Сейчас россияне летают в Индию (в частности, на Гоа), а также на Шри-Ланку и с пересадками в Индонезию.

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«Но если говорить про лидера, то это, безусловно, будет Таиланд», — отметил Мурадян.

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Из других азиатских стран можно выделить Вьетнам и Китай. Вьетнамские власти 9 января ужесточили въезд в страну — теперь там требуют ПЦР или сертификаты о вакцинации, добавил эксперт.

«Китай пока закрыт для туристических целей, но, думаю, к весне, к маю Китай, скорее всего, откроется», — добавил Мурадян.

По его словам, российских туристов не пускают лишь 11 европейских стран. В остальном можно отправиться отдыхать в разные места — действуют прямые рейсы в Сербию, на Кубу, открыт весь Ближний Восток. Высоким спросом пользуются путевки и в страны СНГ, включая Армению, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

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