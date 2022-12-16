Путешествия 16 декабря 2022, 21:20 Китай, Катар и Уганда станут новыми туристическими направлениями в 2023 году

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Эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов рассказал, какие новые направления могут открыться в 2023 году. Об этом сообщила НСН.

«Думаю, большое открытие нас в 2023 году ожидает — это Китай, открытие заново: там немного смягчили политики „нулевой терпимости“ к коронавирусу», — рассказал Арутюнов.

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Он отметил, что Катар также начал набирать популярность после чемпионата мира по футболу. Кроме того, в авиасообщении с Россией заинтересованы страны Африки, например, Уганда и Маврикий.

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