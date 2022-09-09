Air Moldova сообщила о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом с 1 октября | 360°

Путешествия 09 сентября 2022, 10:31 Поделиться Telegram

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Viber Air Moldova сообщила о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом с 1 октября Air Moldova: спустя более полугода между РФ и Молдавией восстановят авиасообщение РИА «Новости»

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Прерванное в феврале прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом восстановят 1 октября. Об этом сообщила авиакомпания Air Moldova на своем сайте.

«Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», — сказано в сообщении.

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Молдавия ввела режим ЧП и закрыла воздушное пространство из-за конфликта на Украине. Запрет на полеты позже сняли, но прямое авиасообщение с Москвой так и не восстановили. Причем власти республики, присоединившиеся к ряду антироссийских санкций, отказывались комментировать свои действия.

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В результате сотням тысяч гражданам Молдавии, находящимся в России, приходилось пользоваться услугами автоперевозчиков и пересекать по пять стран. Также они вынуждены были покупать билеты на стыковычные авиарейсы.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила отменить запрет на экспорт муки и пшеницы. До этого молдавские фермеры в разных районах страны стали устраивать протестные акции.

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