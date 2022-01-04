Кипр ужесточит правила въезда для туристов

Кипр с 4 января ужесточит для путешественников правила въезда в страну. С указанного дня все пассажиры независимо от вакцинации должны за 48 часов до вылета сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Решение об ужесточении въезда в страну принял совет министров островного государства, отметило РИА «Новости». Срок действия постановления — до 15 января.

«С 4 января с 23:00 пассажиры в возрасте от 12 лет, прибывающие в Республику Кипр, должны пройти лабораторное обследование ПЦР за 48 часов до вылета. Решение распространяется на всех пассажиров, независимо от того, прошли ли они вакцинацию раньше», — привело агентство сообщение министерства здравоохранения Кипра.

Как уточнило ведомство, это требование применяется и к тем пассажирам, которые путешествуют 4 января или позже и заполнили карту полета на Кипр (CyprusFlightPass) в течение 48 часов до указанной даты.

В министерстве также напомнили, что по прибытии все пассажиры, независимо от вакцинации, сдают ПЦР-тест, стоимость которого оплачивает пассажир.

Пассажиры должны также пройти экспресс-тест на выявление антигена COVID-19 в течение 72 часов с момента прибытия. Исключение составляют только те, кто получил бустерную дозу вакцины.

Это относится к пассажирам из всех стран, которым разрешен въезд на Кипр.

В последние дни на Кипре резко возросло число инфицированных коронавирусом, поскольку распространяется «омикрон»-штамм. Из-за этого в государстве ужесточают санитарные меры.

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