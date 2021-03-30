Кипр снова начал выдавать про-визы россиянам

Кипр возобновил выдачу про-виз для России. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на генконсульство республики в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что с 1 апреля россиянам будет разрешено посещать страну при выполнении всех необходимых условий. Правила оформления визы можно посмотреть на сайте консульства.

«Только вчера начали прием документов, мне сегодня уже пришла», — рассказал один из петербуржцев, который планирует путешествие на Кипр.