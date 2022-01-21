Кипр смягчит правила въезда для иностранных туристов

Власти Кипра решили отказаться от ПЦР-тестирования и соблюдения карантина для уже переболевших или вакцинированных туристов. Новые правила вступят в силу 1 марта. Об этом на своем официальном сайте сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кипр признает вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также российские «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Привитым гостям страны достаточно показать сертификат о вакцинации ЕС (EU DCC) или сертификат третьих стран. Справка с «Госуслуг» или сертификат с QR-кодом также признаются.

Переболевшим ковидом туристам необходимо показать справку о выздоровлении с сертификатом ЕС (EUDCC). Однако Россия в этот список стран не входит.

Переболевшие и невакцинированные россияне при въезде на Кипр будут сдавать платный ПЦР-тест.

Также им необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета или экспресс-теста на антиген. Последний должен быть сделан не ранее чем за 24 часа до вылета.

Россиянам назвали страны, доступные для путешествий в пандемию.