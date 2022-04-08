Кипр смягчил ограничения для въезда российских туристов

С 18 апреля российских туристов освободили от обязанности заполнять специальный пропуск, получивший название CyprusFlightPass на Кипре. Об этом написал «ПолитЭксперт» со ссылкой на официальный сайт Совета министров Республики Кипр.

Россияне, переболевшие коронавирусом или прошедшие процедуру вакцинации препаратом «Спутник V», смогут попасть в страну без каких-либо ограничений. Им необходимо предоставить соответствующие документы.

Те, кто не прошел вакцинацию, должны представить результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. Также принимаются справки на наличие антител.