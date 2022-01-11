Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустера у российских туристов

Минздрав Кипра признал «Спутник Лайт» в качестве бустера у российских туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристический протокол Кипра.

«Из российских вакцин Кипр признает „Спутник V“. Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и „Спутник Лайт“, самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации», — сказано в сообщении. Его процитировал ТАСС.

При этом в ассоциации уточнили: речь идет только о туристах, которые ревакцинировались «Спутником Л​​​​айт» после двух доз «Спутника V». Попасть на Кипр после прививки только однокомпонентным «Спутником Лайт» не получится.

В АТОР также напомнили, что прививку не надо делать заране: власти Кипра не требуют от туристов дожидаться 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.

Вакцинированных российским «Спутником V» стали пускать на Кипр с 10 мая 2021 года.