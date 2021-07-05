Кипр признал российские сертификаты о вакцинации

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Россиянам с прививками не надо будет сдавать тест по прибытии на остров. Об этом сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА «Новости».

«Для того, чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в «красной категории» стран, — сказал министр.

По его словам, один тест ПЦР нужно сделать за 72 часа до приезда на Кипр, второй — уже по прибытии путешественника на остров. Там тест на коронавирус стоит 30 евро. Пердиос отметил, что Кипр признает российские вакцины.

«Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — подчеркнул он.

По его словам, когда эпидемическая ситуация в России улучшится, то РФ переведут в «оранжевую» категорию стран. Тогда туристы смогут приезжать лишь с одним тестом ПЦР.

Глава Минтуризма сообщил также, что с 28 июня постоянно увеличивается количество рейсов на Кипр из России. Причем это не только Москва, но и другие регионы.

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Кипром 28 июня.