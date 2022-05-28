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    28 мая 2022, 03:05

    Кипр отменит сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

    Власти Кипра с 1 июня отменят сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

    Дарья Бунякова

    Туристы с 1 июня смогут приезжать на Кипр без предъявления сертификата вакцинации и результата ПЦР-теста. Смягчить требования к въезжающим в страну решили местные власти.

    Кипр отменит сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

    «С 1 июня всем путешественникам вне зависимости от страны их происхождения больше не требуется предъявлять действующий сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген», — сообщила газета Cyprus Mail.

    Ограничения на въезд решили отменить как в аэропортах, так и в морских портах. Смягчить правила позволило улучшение эпидемической ситуации в стране.

    По словам министра транспорта Янниса Карусоса, принятое решение является важным, так как Кипр возвращается к нормальной жизни в отношении поездок. Он также отметил, что загруженность рейсов находится на крайне высоком уровне. В мае пассажиропоток может достигнуть 77% от допандемийного уровня 2019 года.

    Ранее россиян предупредили о подорожании внутреннего туризма. Как заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, к лету цены вырастут на 20-30%.