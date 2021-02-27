Кипр отказал туристам из России во въезде с 1 марта

Туристов из России не пустят в Республику Кипр с 1 марта, хотя в этот день для международного туризма формально откроются аэропорты острова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Кипра.

В специальном реестре страны разделены на группы в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки. Согласно обновлению, россиянам пока ограничен въезд в островное государство. В этом списке Россия официально занесена в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.

В «серой» категории также числятся Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия и Руанда. Статус стран «серой» группы будут пересматривать каждую неделю.

Представители стран «серой» категории могут прилететь только по специальному разрешению.

Въезд на Кипр разрешен только гражданам этой республики, их супругам-иностранцам и несовершеннолетним детям, а также представителям стран Европейского союза. Пересечь границу еще разрешается гражданам Швейцарии и стран Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии. Помимо этого, в страну пускают лиц, обладающих легальным правом проживания на Кипре и имеющих право на въезд в Республику Кипр, согласно Венской конвенции, то есть дипломатам и сотрудникам международных миссий. А еще зеленый свет горит гражданам третьих стран, которые получили право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей островного государства.

От пассажиров из стран «зеленой» группы не потребуется проходить тест на коронавирус.