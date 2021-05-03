Кипр оставил Россию в «красной» категории по эпидемическому риску

Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в «красной» категории по эпидемическому риску. Из-за этого российским туристам придется по-прежнему сдавать два теста на коронавирус.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное ведомство. Новую оценку эпидемического риска в странах Минздрав опубликовал 3 мая. Туроператоры предполагали, что с 1 мая остров переведет Россию в «оранжевую» категорию, но их прогнозы не оправдались.

Если бы Министерство здравоохранения Кипра приняло такое решение, требования к российским туристам снизились бы — им было бы достаточно предъявить тест на коронавирус, который сделали не позднее чем за 72 часа до вылета. Однако пока Россия осталась в «красной» категории — оценка постоянно обновляется в соответствии с количеством заражений коронавирусом.

Пассажиры, которые прибывают на Кипр из таких стран, должны сделать тест не позднее чем за 72 часа до вылета, а также иметь сертификат, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста. После прибытия на остров россияне должны будут пройти еще один тест в аэропорту. Оплачивать его придется самим туристам. Кроме того, они должны будут оставаться на карантине, пока не получат результаты этого теста.

Стоимость ПЦР в аэропорту Ларнаки составит 30 евро, а в аэропорту Пафоса — 32 евро. Власти разрешили россиянам въезд на остров с 1 апреля. До этого Россия была в списке стран «серой» категории — жителям требовалось специальное разрешение для посещения Кипра.