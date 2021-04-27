Кешбэк за отдых в детских лагерях пообещали запустить до конца мая

Программу возврата до 50% стоимости детских путевок для отдыха в лагерях должны запустить до конца мая. Об этом сообщили в Ростуризме.

До конца механизм возврата части стоимости путевок пока так и не определен. Планируется, что на это будет выделено пять миллиардов рублей, а компенсацию смогут получить 357 тысяч детей.

Ранее стало известно, что родители перестали бронировать отдых для своих детей после того, как запустили кешбэк в размере 50% за отдых в летних лагерях.

По словам вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова и представителей туротрасли, те, кто уже приобрел путевки, теперь хотят их вернуть, чтобы купить вновь с кешбэком, сообщила газета «Коммерсант».

Операторы лагерей признаются, что идти навстречу тем, кто сдал путевки, сложно. Прошлый туристический сезон обернулся простоем на фоне пандемии — свободных средств у бизнеса очень немного. А те, которые есть, предпочтительнее потратить уже на подготовку к новому сезону. У кого-то еще остались задолженности перед клиентами за 2020-й. В связи с этими сложностями часть участников туристического рынка выразила надежду, что Ростуризм откажется от идеи кешбэка за летний отдых. Одной из альтернатив может стать выплата субсидий родителям уже после смены.